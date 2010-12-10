Выставка фотографий белорусок, состоявшихся в профессиональной и личной жизни, открылась в Минске

Портреты женщин красноречиво говорят об их успехах, а еще формируют у иностранцев мнение о современной Беларуси и ее жителях. Выставка фотографий проходит в Национальной библиотеке Беларуси.

Теперь самых красивых женщин планеты можно увидеть здесь, в Национальной библиотеке. Правда, не вживую, а запечатленных в объективе фотокамеры. Своего рода авторский взгляд фотографа Алены Адамчик в творческом фэшн-проекте.

Идея показать и рассказать о самых красивых представительницах слабого пола родилась шесть лет назад, когда одна из них, женщина с фотоаппаратом, почувствовала новизну идеи. Кто, если не сами дамы, способны максимально открыто и ярко рассказать миру о своих успехах в карьере и личной сфере. От простых женщин, женщин-врачей и спортсменок, до многодетных мам. Портреты счастливых и довольных жизнью матерей говорят сами за себя. И благодаря им, иностранцы формируют свое мнение о современной Беларуси.

Алена Адамчик, фотограф:

Наша агульная, вялікая праца залежыць не толькі ад мяне, але і ад маіх гераінь, якія сустракаюцца мне ў жыцці. Тут няма нічога незвычайнага. Гэтыя людзі – мае сябры.

Профессиональные снимки – дело ее рук и всей жизни. Алена Адамчик – уверенная в себе женщина, которая уже давно прославилась в Европе. Она лучше других фотографов в СССР передавала цвет фотографии. Да и сегодня продолжает удерживать марку первенства.

Этот необычный проект «Белорусски», который некогда начинался с обычной выставки, успел покорить всю Европу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Последняя его презентация не так давно проходила в Монте-Карло при участии VIP персон Монако. Теперь такого же успеха от него ждут на родине.