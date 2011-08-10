Выставка фарфоровых кукол в Музее истории Минска

Около сотни фарфоровых персонажей одеты в исторические, сказочные и национальные костюмы XVIII-XIX веков.

На стендах – платья военных, бояр, дворян и придворных, а в качестве моделей – уникальные куклы из бисквитного фарфора, изготовленные мастерами из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Синкевич, куратор выставки:

Именно таких фарфоровых куколок нередко дарили высокопоставленным особам. Глядя на одетых в модные наряды мини-манекенов, они выбирали себе туалеты. Особенно большой модницей была Елизавета Петровна, в гардеробе которой насчитывалось около 45 тысяч платьев.