Выставка белорусских живописцев «Арт-крок»

Ставшая уже традиционной выставка «Арт-крок» в восьмой раз собрала в Национальной библиотеке лучших белорусских живописцев. На этот в ней приняли участие 50 художников-друзей международной гильдии живописцев.

Экспозиция получилась такой огромной, что заняла сразу три галереи библиотеки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Федор Ястреб, куратор выставки «Арт-крок»:

Белорусские живописцы сегодня представляют собой достаточно не хаотичную организованную группу, которая активно усваивает мировые арт-практики, которая движется вперед, старается интегрировать в мировой художественный процесс.