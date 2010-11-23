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Выставка белорусских живописцев «Арт-крок»

23 ноября 2010 19:04
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Ставшая уже традиционной выставка «Арт-крок» в восьмой раз собрала в Национальной библиотеке лучших белорусских живописцев. На этот в ней приняли участие 50 художников-друзей международной гильдии живописцев.

Экспозиция получилась такой огромной, что заняла сразу три галереи библиотеки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Федор Ястреб, куратор выставки «Арт-крок»:
Белорусские живописцы сегодня представляют собой достаточно не хаотичную организованную группу, которая активно усваивает мировые арт-практики, которая движется вперед, старается интегрировать в мировой художественный процесс.

# общество # Культура # Выставки

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