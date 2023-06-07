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Выставка «Белагро-2023» продолжает свою работу. Чем гордятся белорусы?

07 июня 2023 07:34
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Новости Беларуси. Плоды мирного и созидательного труда белорусов. Международная выставка «Белагро» продолжает работу 7 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке «Великого камня» яркие доказательства нашей продовольственной безопасности.

Выставка «Белагро-2023» продолжает свою работу. Чем гордятся белорусы?-1

Марку «Зроблена ў Беларусі» давно знают многие регионы всего мира. Есть и новые знакомства: в первом квартале года в их списке появилось еще 16 пунктов. Удобрения и средства защиты растений, техника для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки овощей. А также выставка и конкурс сельскохозяйственных животных, определение самого лучшего пахаря. На заметку гостям из-за рубежа – показы отечественной техники.

# Выставка # общество # Фотофакт

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