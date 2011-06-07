Выставка «Белагро-2011» открывается в Минске

Ведущий форум аграриев соберет специалистов в области сельского хозяйства из 16 стран мира. Новинки АПК покажут на двух выставочных площадках.

На демонстрационном поле в Минском районе можно будет увидеть технику в работе и экспозицию племенного животноводства. А в футбольном манеже разместится выставка предприятий перерабатывающей промышленности.

Специалисты из разных стран представят на суд отечественного покупателя инновационные проекты в области сельхозтехнологий и оборудования. Однако, по традиции, более 70% всей экспозиции займут белорусские участники.

Также в программе форума – конференции, семинары, деловые встречи, презентации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».