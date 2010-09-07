Выставка «Арт-авантаж»: мода как театр, одежда как эмоция

Представить фэшн-индустрию, как необычный консенсус между театральностью и дизайном, приоткрыть завесу эмоционального состояния автора, в момент создания коллекций, попытались авторы проекта «АРТ-Авантаж 2010». Он открылся в галерее «Университет культуры». Оценить новый взгляд на старые вещи могут все желающие.

Любовь Шибаршина, руководитель театра-студии моды «Авантаж» БГЭУ:

«Арт-авантаж» - это выставка. У выставки есть слоган: «Мода как театр, одежда как эмоция». Мы стараемся представить посредством фотографии, тематических фотосессий, которые специально создавались для выставки, какие-то свои эмоции. Может быть, когда зритель приходит, эти инсталляции, костюмы, вызывают у него другие эмоции, но это наш взгляд... Это не совсем фэшн-фотографии.