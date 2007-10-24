Высшее образование по Интернету

В Витебской академии ветеринарной медицины студентов обучают посредством всемирной паутины.

Революционная система в образовательном процессе Восточной Европы уже четвёртый год успешно практикуется на Витебщине. Преподаватели Витебской государственной академии ветеринарной медицины, обучают студентов по средствам всемирной паутины. Лекции по различным предметам кибер-студент может прослушать в аудио или просмотреть в видео формате. А зачёты сдать по e-mail.

Здесь нет преподавателей, но есть компьютеры. А вместо фамилий каждый студент получает индификатор - индивидуальный буквенно-цифровой код, с помощью которого он входит в учебное интернет-пространство. Получать высшее образование может каждый человек в возрасте от 18-ти до 52-ух лет и из любой точки мира.

Высокоскоростные коммуникационные интернер-магистрали позволяют обеспечивать работу во всемирной паутине одновременно 150-ти студентам. Преподаватели, по необходимости, могут давать консультации в оn-line режиме в аудио и видео формате, либо по электронной почте, с пояснениями, графиками, рисунками и фотографиями. Проникновение хакеров и вирусов в систему исключено. Она имеет высокую степень защиты.



На оборудование уже функционирующего класса дистанционного обучения за счет республиканского бюджета и собственных средств вуза было затрачено почти 40 тысяч долларов. Сейчас ведется подготовка к открытию второго такого класса. Следующим шагом в развитии интернет-технологий в академии станет телеинтернет, когда связь будет устанавливаться при помощи телевизионной антенны.

