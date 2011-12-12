Высшее образование через Интернет можно получить в Беларуси

Получать высшее образование дома, не вставая из-за компьютера? За рубежом такой формой обучения уже никого не удивишь. У белорусов возможность учиться «на расстоянии» появилась около 10 лет назад. В этом году в Беларуси на шести специальностях обучается уже 900 «дистанционщиков».

Еще в 18 веке в Европе существовало так называемое корреспондентское обучение. Учащиеся и преподаватели обменивались материалами по почте. Надо ли говорить, какой прорыв в этой сфере произошел с развитием Интернета! Как грибы после дождя, создавались «открытые университеты», специализирующиеся на дистанционном образовании.

«Пионером» в новой форме обучения в Беларуси стал Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Ему по статусу полагается внедрять всевозможные технические новинки. И что же? Если в 2002 году на 3 специальности было набрано всего 62 студента, то в этом году на 6 специальностях обучается уже 900 «дистанционщиков»!

Ольга Скаскевич, студентка факультета непрерывного дистанционного обучения БГУИР:

В выходной или после работы я сижу за компьютером. Через Интернет я читаю весь учебный материал. Я высылаю контрольные работы преподавателю по электронной почте, он их исправляет и отсылает обратно. Когда все работы приняты, я приезжаю в университет на экзамен или зачет.

Принято считать, что студенты дистанционных отделений в итоге получают дипломы, не подкрепленные знаниями. Преподаватели, или как их в этой сфере называют «тьюторы», в унисон утверждают обратное: лентяи учиться на расстоянии попросту не смогут! Нужна самоорганизация. Но тот факт, что «дистанционщикам» не хватает интерактива, то есть общения с другими студентами и преподавателями, никто не отрицает. Именно поэтому в Университете информатики и радиоэлектроники был открыт Центр видеоконференцсвязи. Недавно прошла его презентация, в рамках которой были проведены телемосты с Чикаго и Санкт-Петербургом.

Виктор Цветков, доцент кафедры сетей и устройств телекоммуникаций БГУИР:

У нас будет специальный оборудованный тьюторный бокс. Там будут соответствующий фон, освещение, звук. Преподаватели читают лекции на большую аудиторию. Студенты могут находиться где угодно. Преподаватель может любого вывести себе на экран. Можно записать лекцию, студент может скачать ее в любое удобное для себя время.

Помимо «дистанционщиков», новый вид связи предоставляет шикарные возможности администрации вуза и студентам дневного, заочного и вечернего отделений. Уже сегодня видеоконференции можно проводить в 22 аудиториях одновременно. Это еще один шаг на пути к «электронным университетам» в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Батура, ректор БГУИР, доктор технических наук, профессор:

Наработав опыт для дистанционной формы, мы создали сегодня по всем дисциплинам дневной, вечерней и заочной форм обучения электронные учебно-методические комплексы. А также, если студента дневной формы не устраивает расписание занятий по какому-то предмету, можно прийти в деканат факультета непрерывного дистанционного обучения и изучить эту дисциплину в дистанционной форме.