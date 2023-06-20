Высшее образование без экзаменов. В Слуцке набирают ребят в педагогические классы

Новости Беларуси. В слуцкой средней школе № 12 объявлен набор в педагогический класс. Будущих учителей здесь примут уже в седьмой раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлом году на базе профильного класса обучались более 40 старшеклассников. На повышенном уровне два предмета на выбор. Обязательный факультатив – введение в профессию.

Елена Гаврилович, директор средней школы № 12:

В рамках данного факультативного курса обязательным является участие старшеклассников в педагогических пробах, когда они под руководством учителей-профессионалов готовятся к урокам, внеклассным мероприятиям, разрабатывают планы, подбирают необходимую информацию и задания, а затем проводят учебные занятия или воспитательные мероприятия в 1-11-х классах.