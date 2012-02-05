Высшая лига: за четыре тура до плей-офф в турнирной таблице все более-менее ясно

«Роза есть роза, как ее не назови», – писал в свое время старик Шекспир. От восточных мудрецов знаем мы и то, что «сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Как все это приложимо к нашей Высшей лиге. Так турнир фарм-клубов был переименован когда-то с подачи Владимира Наумова. Но со временем это название сделалось оскорбительно смешным.

Не так давно мы рассказывали о том, что «Витебск-2» на выезд ездит двумя пятерками. Вот вам еще пример – «Брест-2». Тут пятерок тоже две, и еще трое нападающих. До комплекта, как ни крути, далеко. Кажется, самое время назвать высшую лигу низшей. Чтобы никого не обманывать: ни себя, ни болельщиков...

Кстати о них. На матче «Юниор» – «Брест» было зафиксировано рекордное соотношение: на 39 игроков – целых 29 зрителей. И тем смотреть было не на что. Разве только поначалу, пока у «Бреста» оставались силы, и гости что-то пытались сделать. И даже выиграли первый период – 1:0. Забил Артем Рябухин. Но уже после перерыва все стало на свои места.

Артем Васько, ХК «Юниор»:

Наверное, недооценили соперника, хорошо не настроились на него. На установке потом тренер просто молчал, ничего не сказал. Мы сейчас готовимся к плей-офф, идут определяющие игры. Он сказал, чтобы боролись.

Сказано – сделано. Артем Индра – 1:1. Затем дубль оформил Артем Васько. На этом «Брест» выбросил белый флаг. Тем более, что усталость с каждой минутой все больше сковывала малочисленных гостей. Жалко было даже их тренера Дмитрия Овсянникова.

Правда, был в рядах «Бреста» игрок, который творил чудеса. Ну, или почти творил. Вратарь Кирилл Крисько. Запомните это имя.

Но и он своей команде не помог – 8:1. У «Юниора» еще забросили Гридюшко, Вальков и Когалев, а Скурко оформил дубль. Минская команда к плей-офф подходит в хорошей форме и отличном настроении, сообщили в программе «Горячий лед».

Артем Васько, ХК «Юниор»:

Каждый дорабатывает те элементы, которые ему не хватает в игре, тренер что-то подсказывает. Он нас готовит.

Лидер текущей турнирной таблицы «Гомель» неожиданно уступил «Могилеву». «Металлург» выиграл в Солигорске. «Раубичи» разгромили «Витебск». «Неман» обыграл «Химик».

За четыре тура до плей-офф в турнирной таблице все более-менее ясно. Витебляне еще сохраняют шансы на путевку в нокаут-раунд, но учитывая то, в каких условиях приходиться существовать подопечным Вячеслава Кривошеева, верится в них с трудом.