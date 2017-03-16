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Высокое пособие в течение полугода: рыночная модель страхования от безработицы может быть внедрена в Беларуси

16 марта 2017 10:34
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Новости Беларуси. Рыночная модель страхования от безработицы может быть внедрена в Беларуси. Предложение инициирует Министерство труда и соцзащиты. Таким образом, люди, потерявшие работу, смогут рассчитывать на высокое пособие в течение полугода.

Размер выплат, как предполагается, составит 60% от среднего заработка на последнем рабочем месте.

Предложения ведомства рассматриваются в правительстве. Если инициатива будет одобрена, то страхование от безработицы станет обязательным. Однако получать пособие можно будет только в том случае, если человек зарегистрируется в службе занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Социальная помощь

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