Высокие, тоненькие, с хорошим выменем: как выбирали лучшую корову Беларуси

Новости Беларуси. 8 июня на Белорусской агропромышленной неделе выбрали лучшую буренку страны. Строгое жюри оценивало их по нескольким критерием. Основные – красота и габариты. Ведь, как правило, чем крупнее животное, тем лучше качество молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Юрчик, зоотехник-селекционер производственного кооператива:

Отбирают наиболее высоких, тоненьких, емкостных, с хорошим выменем. Но таких, чтобы весила 800, нет, 600-700 килограммов. От здоровых коров получаем хорошее качество молока, которое и хранится дольше и перерабатывать его проще, поэтому и платиться операторам выше зарплата.

В конкурсе участвовали 24 буренки со всей Беларуси – по четыре от каждой области. Любопытно, что в прошлом году Гран-при также досталось представительнице Брестской области.