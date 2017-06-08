Прямой эфир

Высокие, тоненькие, с хорошим выменем: как выбирали лучшую корову Беларуси

08 июня 2017 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 июня на Белорусской агропромышленной неделе выбрали лучшую буренку страны. Строгое жюри оценивало их по нескольким критерием. Основные – красота и габариты. Ведь, как правило, чем крупнее животное, тем лучше качество молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гран-при получила участница из Брестской области по кличке Медуничка.

Высокие, тоненькие, с хорошим выменем: как выбирали лучшую корову Беларуси-1

Юлия Юрчик, зоотехник-селекционер производственного кооператива:
Отбирают наиболее высоких, тоненьких, емкостных, с хорошим выменем. Но таких, чтобы весила 800, нет, 600-700 килограммов. От здоровых коров получаем хорошее качество молока, которое и хранится дольше и перерабатывать его проще, поэтому и платиться операторам выше зарплата.

В конкурсе участвовали 24 буренки со всей Беларуси – по четыре от каждой области. Любопытно, что в прошлом году Гран-при также досталось представительнице Брестской области.

# общество # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Министр Андрей Ковхуто отстранен от должности: по делу о подлоге проходит ряд лиц
08 июня 2017 10:40

Министр Андрей Ковхуто отстранен от должности: по делу о подлоге проходит ряд лиц

Милицейский биатлон и дорожное регулирование: в Гомеле проходит смотр-конкурс сотрудников ДПС Беларуси
08 июня 2017 10:38

Милицейский биатлон и дорожное регулирование: в Гомеле проходит смотр-конкурс сотрудников ДПС Беларуси

85-летний пенсионер Александр Добриян создал сказочный парк из пластиковых бутылок
08 июня 2017 09:17

85-летний пенсионер Александр Добриян создал сказочный парк из пластиковых бутылок