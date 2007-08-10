Высокие достижения белорусских вундеркиндов

Недавно белорусские ребята вернулись из Ирана и Вьетнама, где проходила международная Олимпиада по математике и физике.

Пока одни школьники вдоволь наслаждаются летними каникулами, другие - поднимают престиж белорусского образования. Совсем недавно Андрей Малиновский был учеником 51-ой минской школы. Вопрос "куда пойти учиться?" перед ним не стоял. Физику Андрей выбрал еще в 7 классе и все свободное время посвящал ей: сначала неплохо выступил на школьной олимпиаде, потом на районной, выиграл городскую. А недавно вернулся из Ирана, где стал бронзовым призером международной олимпиады по физике.

Победители международной олимпиады без экзаменов поступают практически в любой ВУЗ РБ по данному направлению. Также, победители международной олимпиады становятся стипендиатами или лауреатами специального фонда президента РБ.

А вот ученики 41-ой средней школы Денис Пирштук и Евгений Жибрик своей дисциплиной выбрали математику. В начале августа они вернулись из Ханое и привезли сразу две медали - серебряную и бронзовую.



Одаренных детей в белорусских школах не мало. В этом году минские школьники на международных интеллектуальных соревнованиях завоевали одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей. А это еще раз доказывает, что нынешнее поколение и в спорте, и в науке - быстрее, выше, сильнее.