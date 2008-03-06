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Высокая награда за высокое призвание

06 марта 2008 17:49
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Сегодня в Минской городской ратуше ордена Матери многодетным матерям столицы вручил председатель Мингоисполкома Михаил Павлов.

Защита материнства - приоритет социальной политики государства. Орденом матери в нынешнем году в Беларуси отмечены 60  женщин. Все они родили и достойно воспитали пятерых детей. Среди них  6 минчанок.

В детском   саду номер девяносто восемь  Наталья Чубат сейчас  только гость. У помощника воспитателя сейчас другие заботы. В семье появился  пятый ребенок - долгожданный сын. Однако о своих "васильках" - так ласково называет бывших воспитанников Наталья Александровна - она не забывает.

Коллеги к Наталье  относятся с уважением. Быть хорошей мамой -нелегко, а быть хорошей многодетной мамой - нелегко вдвойне. Наталья считает по-другому. Иметь большую семью, говорит - большая радость. Она сама родилась в многодетной семье. Четверых дочерей тоже наставляет: самое главное в жизни- материнское счастье.
Защита материнства - и в числе приоритетов  социальной политики государства. За воспитание пятерых детей -  Орден матери. Его Наталье Чубат вручил  председатель Мингорисполкома Михаил  Павлов. Вместе с ней  почетную награду сегодня получили еще 5 минских мам.

# общество

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