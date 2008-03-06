Высокая награда за высокое призвание

Сегодня в Минской городской ратуше ордена Матери многодетным матерям столицы вручил председатель Мингоисполкома Михаил Павлов.

Защита материнства - приоритет социальной политики государства. Орденом матери в нынешнем году в Беларуси отмечены 60 женщин. Все они родили и достойно воспитали пятерых детей. Среди них 6 минчанок.

В детском саду номер девяносто восемь Наталья Чубат сейчас только гость. У помощника воспитателя сейчас другие заботы. В семье появился пятый ребенок - долгожданный сын. Однако о своих "васильках" - так ласково называет бывших воспитанников Наталья Александровна - она не забывает.

Коллеги к Наталье относятся с уважением. Быть хорошей мамой -нелегко, а быть хорошей многодетной мамой - нелегко вдвойне. Наталья считает по-другому. Иметь большую семью, говорит - большая радость. Она сама родилась в многодетной семье. Четверых дочерей тоже наставляет: самое главное в жизни- материнское счастье.

Защита материнства - и в числе приоритетов социальной политики государства. За воспитание пятерых детей - Орден матери. Его Наталье Чубат вручил председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. Вместе с ней почетную награду сегодня получили еще 5 минских мам.

