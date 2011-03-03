Вышла замуж Нина Богданова – ведущая «Звездного ринга» на СТВ

Высокая, стройная, успешная и обворожительная брюнетка Нина Богданова теперь вычеркнута из списка завидных невест Беларуси.

Нина Богданова, телеведущая СТВ, певица:

Являясь организатором и ведущей огромного количества свадебных праздников, у меня несколько свое отношение к этому. Не то, чтобы аллергия, но мне хочется без всего этого. Поэтому у нас шли горячие споры по поводу свадьбы. И мы решили постепенно приучать меня к тому моменту, что я опять выхожу замуж.

Эпохальное решение было принято в новогоднюю ночь. А уже 18 января состоялась роспись. Женихом Нины стал молодой предприниматель Евгений.

Нина Богданова, телеведущая СТВ, певица:

Скептически отношусь к социальным сетям, но его попытки достучаться до моей персоны были именно через Интернет. Он достаточно продолжительное время писал мне какие-то сообщения. Впрочем, как и сотни других молодых людей. Но в его словах виделся какой-то интерес, уважение. И даже если я реагировала как-то агрессивно, мне очень нравилось, как он на это реагировал.

Во время летнего выступления Нины в парке Горького Евгений появился среди зрителей с огромным букетом. Нина растаяла, но вида не подала. Через пару дней уехала в Ростов-на-Дону на гастроли с певицей Алесей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Переписка с Евгением продолжилась.

Нина Богданова, телеведущая СТВ, певица:

В последнее время я боюсь тех песен, которые пишу, потому что у меня мысли материальны. Сильный-сильный мужчина построит дом, купит теще машину. Маме моей машину пока никто не купил, но, как мне кажется, сильный мужчина рядом со мной появился.

В Ростове-на-Дону написала песню для певицы Алеси «Уж замуж невтерпеж». И в той песне поется, что у Алеси появился олигарх. Я не хочу раскрывать все карты, но, возможно, эта песня стала не только какой-то знаковой для меня, но и будет для певицы Алеси.

Вернувшись домой, Нине пришлось заняться математикой – подсчитывать количество новых букетов.

Нина Богданова, телеведущая СТВ, певица:

Мы считали букеты. Было 25-30. Я могла быть дома, а какой-нибудь мальчик может позвонить в домофон и сказать, что мне передали подарок. Были очень разные подарки. Было настолько видно, что это искренне и от души.

Меня добили вниманием, ухаживанием. Мне будет, что рассказать детям.

Невзирая на быстрое решение о свадебном торжестве, девичник и мальчишник состоялись по законам этого жанра.

Нина Богданова, телеведущая СТВ, певица:

Девчонки подарили мне очень пикантные подарки, которые мне пригодились в первую брачную ночь. Но мне очень понравилось. Спасибо. Это, кстати, Юля Зыкова («Культура»), Катя Забенько («Большой город»).

А на следующий день Нина облачилась в необычный наряд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нина Богданова, телеведущая СТВ, певица:

В этом я вышла замуж.

Это дизайнерское платье в народном стиле, с подкладкой, с красивыми элементами, плечиками, которые Леди GaGa украла из наших этнических костюмов.

Этнообраз невесты завершил традиционный букетик. Впрочем, поймать его никому не удалось.

Нина Богданова, телеведущая СТВ, певица:

Не бросайте букеты – это ваше счастье, ваша любовь. Можно заказать дополнительный букетик.

А еще мне нравится одна традиция, которую придумала моя подруга. Когда она летом выходила замуж, повесила много булавочек на свое платье. И потом эти булавочки раздала своим незамужним подругам.

То ли булавка подействовала, то ли еще что-то, но в результате я вышла замуж. Теперь булавки с моего платья у моих подруг.

Сама свадебная история оказалась полна многочисленных загадок. Почему Нина вышла замуж за пределами столицы? И почему сразу после росписи молодые отправились в разные стороны?

Несмотря на всю таинственность, нам удалось-таки подсмотреть откровенные подробности скороспелого рождения новой семьи.

На съемочной площадке «Звездного ринга» слухи о неожиданном замужестве ведущей распространились со скоростью звука, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И Нину ожидал сюрприз.

Поздравление музыкантов - приятный праздничный подарок.

Анатолий Ярмоленко, создатель, солист и руководитель белорусского ансамбля «Сябры»:

Нина Богданова. Вы знаете ее как просто девушку, замечательную ведущую, певицу, автора музыки, слов и еще массы каких-то вещей. Но сегодня она стала женой, она вышла замуж!

Впрочем, как обещает певица, это только начало свадебных торжеств. Молодой семье с полным графиком работы нужно время для подготовки. Ведь впереди большая свадьба. И еще больше сюрпризов. Ведь Нина, вполне возможно, перестанет быть Богдановой. Но это уже совсем другая история.