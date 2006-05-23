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Вышел в свет трехтомный сборник нормативно-правовых актов Президента Беларуси

23 мая 2006 11:20
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Об этом сообщили в Национальном центре правовой информации. Издание является официальным и включает в себя полное собрание декретов и указов главы государства, изданных в период с 22 июля 1994 года по 31 декабря 2005 года. Сборник построен по тематико-хронологическому принципу и имеет алфавитно-предметный указатель, что позволяет быстро найти нужный документ. Издание сборника направлено на совершенствование информационно-правового обеспечения государственных органов и других организаций, повышение правовой культуры белорусского общества.
# общество

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