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Вышел новый роман Пелевина

20 октября 2009 10:48
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Новый роман под названием «t» выходит 20 октября в издательстве «Эксмо». Предыдущая книга этого популярного автора вышла около года назад.

Главный герой романа - мастер боевых искусств граф Т., который пробирается в Оптину Пустынь, чтобы помириться с церковью. В пути он встречает демона, создателя мира. Граф пытается выяснить, в чем же смысл жизни, пишет Business FM.

Начальный тираж книги – 150 тысяч экземпляров. Первые восемь страниц были накануне выложены в сети, и читатели уже успели провести параллель между главным героем и Львом Толстым.

Напомним, что после выхода предыдущего произведения Виктора Пелевина, первые экземпляры книги с автографом писателя покупались по талонам, и библиофилам приходилось стоять в очереди с вечера.

# общество # Культура

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