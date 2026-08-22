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Вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи. Рассказываем об интересном эксперименте аграриев

22 августа 2026 17:16
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В Щучинском районе аграрии вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опыт в производстве крестоцветных у сельхозпредприятия «Василишки» большой, но предпочтения всегда отдавали традиционной белокочанной капусте.

В сельхозпредприятии «Василишки» вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи.

На выращивание новых видов решились благодаря запросу от одной из крупных торговых сетей. Первую партию урожая уже отправили в магазины, теперь ждут отзывы покупателей. Это поможет совершенствовать технологию выращивания разноцветной капусты. Как выяснилось, и без того сложную. 

Как щучинским аграриям удалось составить конкуренцию импортным овощам, расскажет Галина Буро.

Вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи. Рассказываем об интересном эксперименте аграриев -2

Нарядные, словно букеты, в упаковке из листьев соцветия цветной капусты и брокколи дозревают прямо в поле. В сельхозпредприятии «Василишки» пошли на эксперимент – решили вырастить нетрадиционные для сельского хозяйства культуры.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство

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