Вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи. Рассказываем об интересном эксперименте аграриев

В Щучинском районе аграрии вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опыт в производстве крестоцветных у сельхозпредприятия «Василишки» большой, но предпочтения всегда отдавали традиционной белокочанной капусте.

В сельхозпредприятии «Василишки» вырастили пробное поле цветной капусты и брокколи.

На выращивание новых видов решились благодаря запросу от одной из крупных торговых сетей. Первую партию урожая уже отправили в магазины, теперь ждут отзывы покупателей. Это поможет совершенствовать технологию выращивания разноцветной капусты. Как выяснилось, и без того сложную.