Выращивание тюльпанов в Витебской области: с какими проблемами сталкиваются цветоводы

Новости Беларуси. Самый ходовой товар в эти предпраздничные дни, конечно, цветы. Приоритет тюльпанам и мимозам. Но если букет для одних – радость, то для других – исключительно бизнес, причем рискованный. Частное предприятие под Витебском, к примеру, количество тюльпанов в 2016 году сократило в два раза.

«Наисвежайшие цветы», шутит бизнесмен, без каких-либо добавок и консервантов. Это сегодня он знает всю технологию выращивания и сохранения ароматного товара. А когда-то брался за дело и надеялся только на своих работников.

Виктор Филиппков, директор частного предприятия:

Когда мы начинали работать, у нас здесь есть еще и производство плитки и забора железобетонного. А потом решили попробовать себя в сельском хозяйстве: свеклу, картофель выращивали, морковь. У нас есть гектар земли. Решил построить эти теплицы.

Производство тротуарной плитки, которое бизнесмен начал почти 15 лет назад, осталось и сегодня. Но сейчас это не самое выгодное дело. Потому решил попробовать силы в аграрном деле. Опыта пусть и не было, зато оптимизма и стремления хоть отбавляй. Теперь здесь выращивают овощи, больше сотни сортов декоративных растений. В 2016 году соберут первый урожай с 6,5 тысяч яблонь.

Виктор Филиппков, директор частного предприятия:

Я производитель, нет у меня жилки «купи-продай». А есть, чтобы производить продукцию. Поэтому занимаюсь тем, что мне нравится и что я хочу делать.

В минувшие годы на тюльпанах удавалось зарабатывать. Хотя и приходилось часть растений утилизировать – продавалось не все. В 2016 году плантацию уменьшили до 10 тысяч, а выросло всего 5. По факту – сработали себе в убыток из-за недобросовестных поставщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Филиппков, директор частного предприятия:

Мы заказали семена по прайс-листу. Были голландские луковицы. Мы их купили, посадили, но отпад у нас получился 50%..

Ольга Яковлева, главный агроном частного предприятия:

Эти луковицы, которые у нас оказались, требовали другой технологии. Если бы это знали, мы бы, конечно, поступили так. Но так как мы не знали и выращивали их как голландские, у нас получилось вот такое положение.

Но предприниматель не отчаивается, ведь на смену весенним цветам придут летние – ими потом озеленят Витебск. К тому же здесь круглый год выращивают саженцы деревьев и кустарников, растения в горшках. Летом – цитрусовые и виноград. Главное, говорит витебский бизнесмен, земле не давать застаиваться. Как и бизнесу: искать нестандартные подходы.