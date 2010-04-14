Выпускные экзамены у минских школьников пройдут с 1 по 12 июня

Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме.

Последний звонок прозвенит 29 мая, а 31 мая завершится учебный год.

Изменений в плане сдачи выпускных экзаменов не будет. Выпускники базовой школы сдают четыре обязательных экзамена, средней — три.

Единственное, историю Беларуси и всемирную можно сдавать как устно, так и в виде защиты реферата, физкультуру — только практическую часть.

Выпускные вечера в минских школах пройдут 11 июня. Никаких нововведений в их организации и проведении не будет.

Зоя Хохлова, начальник управления образования Комитета по образованию Республики Беларусь:

У нас есть установка, что мы начинаем в 20.00.