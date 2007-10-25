Выпускникам вузов - достойное место работы

Министерство образования вновь обращает внимание на проблему трудоустройства молодежи.

Дипломированные специалисты имеют право на перераспределение, в случае если их не устраивают условия работы. В этом году из 22 тысяч выпускников по разным причинам не прибыли на работу по распределению 4%. Порой специалистов отпугивают ненадлежащие условия труда. О первых проблемах на первом рабочем месте наш следующий сюжет.

Вчерашняя студентка Ирина думала, что ей повезло. Молодому терапевту предстояло работать не в сельской, а областной поликлинике. Но радужные представления о будущей работе рассеялись после разговора с начальством. Оказалось, молодым специалистам не предоставляют жилье, а месячная зарплата врача ниже платы за съем квартиры.

Как привлечь молодежь на село знают и в Белорусском аграрном университете. Из 530 выпускников на работу не явилось только трое. Преподаватели раскрывают секрет успеха. Студенты проходят курсы профориентации и знают, в каких условиях придется работать. К тому же сельское хозяйство - одна из немногих отраслей, где спрос на кадры превышает предложение.

Прогнозы Министерства образования оправдались. На свое первое рабочее место прибыло 98% выпускников. И только 137 человек, а это всего лишь около 2%, на работу не явились. Воспользоваться услугой "Распределение" пожелали и некоторые студенты-платники. Теперь дело за работодателем, который и должен обеспечить достойное место работы и проживания. При любых обстоятельствах.

