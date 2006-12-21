Выпускникам ПТУ - отсрочку от призыва

Министерство обороны предлагает предоставлять отсрочку от призыва выпускникам ПТУ и средних специальных учебных заведений до 20 августа каждого года, чтобы дать им возможность поступить в вузы. Данная норма регламентирована законопроектом о внесении изменений и дополнений в закон "О воинской обязанности и воинской службе". Он принят накануне в первом чтении Палатой представителей. Законопроектом также предусмотрено предоставлять отсрочку от призыва на срочную военную и службу в резерве аспирантам и докторантам независимо от формы обучения на весь период учебы. В настоящее время подобная отсрочка предоставляется тем, кто обучается в магистратуре, аспирантам и докторантам только очной формы обучения.