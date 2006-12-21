Прямой эфир

Выпускникам ПТУ - отсрочку от призыва

21 декабря 2006 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Министерство обороны предлагает предоставлять отсрочку от призыва выпускникам ПТУ и средних специальных учебных заведений до 20 августа каждого года, чтобы дать им возможность поступить в вузы. Данная норма регламентирована законопроектом о внесении изменений и дополнений в закон "О воинской обязанности и воинской службе". Он принят накануне в первом чтении Палатой представителей. Законопроектом также предусмотрено предоставлять отсрочку от призыва на срочную военную и службу в резерве аспирантам и докторантам независимо от формы обучения на весь период учебы. В настоящее время подобная отсрочка предоставляется тем, кто обучается в магистратуре, аспирантам и докторантам только очной формы обучения.
# общество # Выпускной в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
21 декабря 2006 13:10

За чрезмерное пристрастие к работе есть риск заплатить радостями семейной жизни

21 декабря 2006 09:43

Столичный Дед Мороз приглашает ребят в свою резиденцию

19 декабря 2006 15:06

В Коста-Рике прошел фестиваль огней