Выпускник из Молодечно вывел формулу получения 100 баллов на ЦТ

В Беларуси завершилось централизованное тестирование. Большинство абитуриентов уже получили заветные сертификаты и взвесили свои шансы. До приема документов в вузах еще есть время подумать над выбором будущей профессии.

Его имя уже вошло в историю, пусть пока и местного масштаба. Виталий Абрамович из Молодечна в этом году сдал тест по истории Беларуси на 100 баллов. До этого он был лучшим на олимпиаде в области и одним баллом не дотянул до диплома в республике.

Жанна Тимченко, учитель истории гимназии №7 города Молодечно:

– Любой успех – это мощный стимул. Здесь успех был, поэтому это позволило ему идти дальше.

Самостоятельная подготовка и всестороннее изучение предмета по документальной и художественной литературе. Как результат – он виртуозно разложил эпохи и события по тестовым заданиям.

Виталий Абрамович, выпускник гимназии №7 города Молодечно:

– Само тестирование по истории было не тяжелым. Может, по физике или математике было тяжелым?

Точный расчет на удачу и собственные силы принесли желанные 100 балов по точной науке еще одному молодечненцу – Андрею Вялю.

Андрей Вяль, выпускник гимназии-колледжа искусств Молодечно:

– Бывают такие задачи, где еще не дочитывают до конца, а уже формируется какой-то ход.

Ход его мыслей сейчас один – выбрать вуз и определиться с факультетом. Благо математическая россыпь сертификатов по тестированию – 100, 90 и 80 баллов – открывают для парня широкий радиус возможностей. Основа всему – формула, которую юноша усвоил со школьной скамьи.

Андрей Вяль:

– Способности + труд + упорство – лень = 100 баллов.

Абсолютный результат в 100 баллов на ЦТ в нынешнем году получили 84 человека, в прошлом году максимум был у свыше 200 абитуриентов, в 2008 году – у 77. Нет 100-балльных результатов по испанскому, немецкому и географии. Статистику средних баллов испортили сдающие испытания «на авось». Так с нулевым результатом остались свыше полутысячи человек.

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний Министерства образования Беларуси:

– Полученные абитуриентами оценки позволяют приемным комиссиям ранжировать их таким образом, чтобы это соответствовало тому уровню подготовки и тому объему знаний, который необходимы для будущего студента

Вот отсюда выезжали и позже возвращались конверты с заданиями и бланки с ответами. Республиканский институт контроля знаний три недели работал в режиме нон-стоп. И все для того, чтобы каждый из 170 тысяч абитуриентов смог занять свое место не только в рейтинге, но и в жизни.

Ольга Юруть, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.