Выпускная кампания в цифрах и датах

Определены точные числа проведения последнего звонка, экзаменов и школьного бала. Выпускная кампания-2007 не изменится.

Основной формой проверки знаний останется тестирование. Всего в Минске в этом году аттестаты получат более 15тысяч выпускников средней школы и свыше 16 тысяч базовой. Также в нынешнем году впервые выпускаются более 2 тысяч учащихся 12-летней экспериментальной программы.



Последний звонок прозвучит для учащихся 25 мая, дата выпускных балов - 9 июня. Местом проведения помимо образовательных учреждений, станут и развлекательные заведения.

Те же, для кого выпускные вечера - еще далекая перспектива, смогут провести каникулы в летних лагерях. Планируется, что оздоровиться в этом году смогут более 86 тысяч детей. Помимо профилактических загородных баз отдыха, будут открыты и школьные лагеря. В них отдохнут около 30 тысяч школьников.

В Беларуси создана государственная комиссия по контролю над ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в вузы и ссузы. Соответствующий указ подписал глава государства. Комиссия призвана обеспечить контроль над ходом приемной кампании, предоставлением абитуриентам равных возможностей, принимать меры по устранению выявленных нарушений, а также осуществлять прием граждан и рассмотрение обращений абитуриентов и их родителей. Госкомиссия также контролирует ход проведения централизованного тестирования.