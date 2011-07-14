Выплаты на помощь пострадавшим от теракта в метро облагаются 12%-подоходным налогом

А. Лукашенко заслушал доклад о проекте Указа «О мерах социальной поддержки лиц, пострадавших в результате акта терроризма 11 апреля».

Министр труда и социальной защиты Мариана Щеткина, председатель Мингорисполкома и замглавы Администрации Президента Андрей Кобяков доложили главе государства о том, как идет выполнение его поручений и как продвигается работа над проектом нового Указа.

Документ позволит решить вопросы оплаты больничных листов в полном объеме, а также другие вопросы реабилитации и выплаты помощи пострадавшим, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мариана Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Со всех выплат, которые произведены, в соответствии с Налоговым кодексом все равно должен быть уплачен подоходный налог. Все материальные средства, которые уже выплачены городом и которые будут выплачиваться из благотворительного счета, не будут освобождены от налогов — 12%.

Еще не было нигде официально прописано признание взрыва, который произошел в метро, актом терроризма. Поэтому в этом Указе президент поручил сразу в самом начале прописать признание акта терроризма. Во-первых, это при получении, например, инвалидного удостоверения, это не будет общее заболевание, будет указана причина. Во-вторых, больничные листы, на которых находятся люди, — не по болезни, полученной в результате простуды или чего-то другого.