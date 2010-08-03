Выплату зарплаты в Беларуси возьмут под строгий контроль

Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля, налоговому ведомству и Министерству труда и соцзащиты проводить регулярный мониторинг сроков и порядка выдачи денег.

Глава государства заслушал доклад председателя главного контролирующего ведомства страны Зенона Ломатя и заявил о недопустимости выплаты зарплаты «в конвертах». В нынешнем году возбуждено 11 уголовных дел на руководителей, использовавших такие «серые» денежные схемы.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Глава государства поручил Комитету госконтроля совместно с Министерством по налогам и сборам, Министерству труда и соцзащиты и другими структурами взять под постоянный мониторинг и постоянные проверочные мероприятия вопрос выплаты заработной платы. Мы проверили 400 субъектов хозяйствования и выявили, что зарплата выплачивается в конвертах. Надо работать честно и порядочно, и ни к кому никаких претензий не будет.