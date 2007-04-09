Выплата пенсий опередит график

В Беларуси выплата пенсий за грядущие выходные и праздничные дни начнётся раньше графика. Так, в сельской местности выплаты за 15, 16 и 17 апреля будут произведены накануне - в субботу 14 апреля. Поскольку городские отделения связи будут работать в понедельник 16 апреля, то именно в этот день выплатят пенсии за 16 и 17 апреля. Пенсии за 1 мая выдадут на день раньше - 30 апреля. По графику выплата пенсий в республике с первого дня месяца начинаётся только в Минске и Витебской области. Как заверили в Министерстве труда и социальной защиты, финансирование будет произведено своевременно и в необходимом объеме.