Вынесен приговор продавцу виртуальных машин в Гомеле

Автодиллер, который предлагал несуществующие дешевые авто из Америки оказался хорошим психологом, поскольку сумел убедить покупателей в том, что товар существует и положить себе в карман полмиллиарда рублей.

В свои 23 гомельчанин преуспел в накоплении начального капитала. Сегодня его состояние можно оценить минимум в полмиллиарда белорусских рублей. Именно столько денег он заработал, обманывая покупателей машин.

Таковых по материалам дела оказалось 18 человек. Суммы, полученные мошенником самые разные: от 6 до 92 миллионов рублей. За время судебного процесса все они стали одной семьей, да и до суда многие были знакомы: ведь каждому из потерпевших задержанный то друг детства, то хороший знакомый. Возможно именно в этом секрет того, почему люди так легко доверяли ему огромные суммы.

Действия мошенника не просто нанесли удар по карману наивных покупателей. От кого-то уже ушла жена, а кто-то еще долгие годы будет выплачивать кредит за так и не приехавшее из-за океана авто. Следы финансовых потоков заканчиваются там же где и начинались. Следствию так и не удалось узнать дальнейшую судьбу денег.

Однако долг потерпевшим все ровно придется вернуть. И если разбить полмиллиарда рублей на 9 лет заключения, то в среднем предприимчивому гомельчанину нужно возвращать более 4 миллионов рублей в месяц. Только вот будет ли возможность заработать эти деньги за решеткой?