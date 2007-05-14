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Выйти замуж в воскресенье - не проблема

14 мая 2007 10:38
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В Гомеле зарегистрировать брак отныне можно и в воскресенье.Ранее этот день в загсах был выходным, но в преддверии сезона свадеб, который традиционно начинается в июне и продолжается вплоть до октября, дополнительный выходной будет особенно актуален. На роспись в воскресные дни пять загсов города принимают заявления согласно разработанному графику дежурств. Однако по просьбе молодых торжественная регистрация может быть проведена именно в том загсе, где пожелают будущие супруги.
# общество

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