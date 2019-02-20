Выходить на лёд опасно: в Беларуси начался паводок

Новости Беларуси. Из-за аномально тёплого февраля в Беларуси начался паводок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, у Мозыря и Пинска вскрылась Припять, у Гомеля и Славгорода – Сож. Уровень воды в белорусских реках растёт до 17-ми сантиметров в сутки.