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Выходить на лёд опасно: в Беларуси начался паводок

20 февраля 2019 08:26
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Новости Беларуси. Из-за аномально тёплого февраля в Беларуси начался паводок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выходить на лёд опасно: в Беларуси начался паводок-1

Так, у Мозыря и Пинска вскрылась Припять, у Гомеля и Славгорода – Сож. Уровень воды в белорусских реках растёт до 17-ми сантиметров в сутки.

Выходить на лёд опасно: в Беларуси начался паводок-4

По прогнозам специалистов, такая тенденция сохранится. Таяние ледяного покрова продолжится. А значит, выходить на лёд крайне опасно.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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