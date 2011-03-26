Выгодно ли Беларуси отказаться от перевода стрелок часов?

В Беларуси сегодня в два часа ночи переведут стрелки на летнее время. Но вслед за Россией наша республика уже задумались об отмене перехода на зимнее время. Специальная комиссия в феврале в экстренном порядке уже решала, откажемся ли мы от перехода на зимнее время. Но окончательное слово за Советом министров республики. Ведь переход в стране на зимнее и летнее время определяется Постановлением Кабинета Министров с 1996 года.

Впервые такой порядок исчисления, как переход на зимнее и летнее время, был введен в Англии в начале прошлого века по предложению американского учёного Бенджамина Франклина. Сегодня стрелки переводят в 80-ти странах мира. Но все же есть те, кто от этого отказался. Например, в России решение об отмене перехода на зимнее время уже принято. Последний раз стрелки часов там переставят в это воскресенье.

Вслед за Россией, в Беларуси также подумывают отказаться от идеи переводить стрелки. К слову, от перехода на зимнее время давно отказались Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Грузия.

Александр Галыго, начальник отдела радиоэлектронных измерений Белорусского государственного института метрологии Госстандарта Республики Беларусь:

Жизнь формируется не только у нас внутри республики, но мы ведь взаимодействуем с внешним миром. То есть, если мы сделаем так же как в России, перейдем на летнее время, то у нас будет возникать разница с Европой. Летом это один час разницы, зимой два часа.



Между тем, медики говорят, что перевод часов неблагоприятно сказывается на самочувствии людей. По статистике, с перестановкой стрелок резко возрастает количество вызовов скорой медпомощи. У многих нарушаются режим сна, деятельность сердечно-сосудистой и иммунной систем, и даже обменных процессов.

В феврале это года специальная комиссия уже обсуждала вопрос эффективности перевода часов. И выяснилось, эффект от экономии — меньше пяти сотых процента годового электропотребления объединенной энергосистемы Беларуси. Все члены комиссии, в состав которой вошли врачи, энергетики, экономисты, учёные, высказались единогласно – переход надо отменять! Правда, это пока только рекомендация. Окончательное решение будут принимать в правительстве.

Евгения Игнатик, Николай Сенчило, Людмила Орлова.