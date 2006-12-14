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Выгоднее купить, чем срубить

14 декабря 2006 11:41
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С 15 декабря на дорогах Минской области начнут действовать посты по борьбе с елочным браконьерством. Контролировать будут, прежде всего, дороги, ведущие из леса в райцентры и другие населенные пункты. Сотрудники лесхозов, природоохранных инспекций и милиции станут проверять документы на право приобретения и перевозки елей и задерживать нарушителей. Кроме того, будет усилена охрана питомников по выращиванию новогодних деревьев. Минимальная сумма, в которую обойдется нарушителю срубленная елочка - 60 тысяч рублей, в то время как законно купленная будет стоить раз в пять дешевле.
# общество

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