Выгоднее купить, чем срубить

С 15 декабря на дорогах Минской области начнут действовать посты по борьбе с елочным браконьерством. Контролировать будут, прежде всего, дороги, ведущие из леса в райцентры и другие населенные пункты. Сотрудники лесхозов, природоохранных инспекций и милиции станут проверять документы на право приобретения и перевозки елей и задерживать нарушителей. Кроме того, будет усилена охрана питомников по выращиванию новогодних деревьев. Минимальная сумма, в которую обойдется нарушителю срубленная елочка - 60 тысяч рублей, в то время как законно купленная будет стоить раз в пять дешевле.