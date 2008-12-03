Выезжать за границу станет проще

В Беларуси отменят дата-штампы. Пограничники прекратят ставить отметки о пересечении границы в паспорт белорусов уже 12 декабря. Этим летом госпогранкомитет отказался от штампа в железнодорожных пунктах на украинском направлении. Как показала практика, эта мера позволила значительно сократить время оформления документов на границе. Теперь отмена коснется всех пропускных пунктов республики, как автомобильных, так и железнодорожных. Нововведение также продлит срок службы паспорта и его особенно оценят те, кто часто отправляется за рубеж. Им не придется менять паспорт раньше срока из-за нехватки страниц.



Напомним, что первым шагом на пути упрощения паспортно-визового режима стала отмена разрешительного штампа на выезд за рубеж. С этого года для пересечения границы белорусам достаточно национального паспорта. Это стало возможно благодаря полной автоматизации пунктов пропуска. Новое оборудование позволяет в считанные минуты определить, может ли гражданин выехать за пределы страны и есть ли у него ограничения. Автоматика избавила от очередей в паспортные отделы и упростила путешествия для законопослушных граждан.