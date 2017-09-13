Выездные приемы граждан 13 сентября пройдут в Новогрудке, Мстиславле и Горках

Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов граждан. 13 сентября на вопросы жителей Гродненской и Могилевской областей ответят помощники главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти встречи пройдут в Новогрудке и Мстиславле. А в Горках прием граждан проведет специалист Администрации Президента. Такие же встречи до конца недели пройдут в Гомельской и Брестской областях и в городе Минске.