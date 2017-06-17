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Выездная приемная в Верхнедвинске: Наталья Кочанова уверила, что выслушает и услышит каждого

17 июня 2017 12:41
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Новости Беларуси. В стране продолжают работать мобильные приемные. На встречу с жителями Верхнедвинска 17 июня отправилась глава Администрации Президента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди самых волнующих людей вопросов –

плохое состояние дорог, отсутствие возможности построить жилье из-за высокой стоимости, проблемы в жилищно-коммунальной сфере.

Выездная приемная в Верхнедвинске: Наталья Кочанова уверила, что выслушает и услышит каждого-1

Анна Атаманчук, жительница Верхнедвинска:
Нас приняли очень хорошо, приятно так было. Внимательно слушали, особенно нас Наталья Ивановна хорошо понимала. Слушала и говорила: «Мы примем меры, поможем».

Ольга Юхневич, жительница Верхнедвинска:
Я обращалась насчет дорог.

И тоже нам сказали, что в течении двух недель дадут знать.

Изначально планировалось, что встреча с населением продлится два часа. Однако общение, которое началось в 11:00, продолжается до сих пор. Наталья Кочанова уверила, что выслушает и услышит каждого.

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Анна Атаманчук # Ольга Юхневич

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