Выездная приемная в Верхнедвинске: Наталья Кочанова уверила, что выслушает и услышит каждого

Новости Беларуси. В стране продолжают работать мобильные приемные. На встречу с жителями Верхнедвинска 17 июня отправилась глава Администрации Президента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди самых волнующих людей вопросов –
плохое состояние дорог, отсутствие возможности построить жилье из-за высокой стоимости, проблемы в жилищно-коммунальной сфере.
Анна Атаманчук, жительница Верхнедвинска:
Нас приняли очень хорошо, приятно так было. Внимательно слушали, особенно нас Наталья Ивановна хорошо понимала. Слушала и говорила: «Мы примем меры, поможем».
Ольга Юхневич, жительница Верхнедвинска:
Я обращалась насчет дорог.
И тоже нам сказали, что в течении двух недель дадут знать.
Изначально планировалось, что встреча с населением продлится два часа. Однако общение, которое началось в 11:00, продолжается до сих пор. Наталья Кочанова уверила, что выслушает и услышит каждого.