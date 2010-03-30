Выехать с ребенком за границу станет проще

Правила изменяются накануне нового сезона отпусков. Теперь несовершеннолетние белорусы смогут выехать за границу в сопровождении одного из родителей без согласия второго.

Сегодня она в Праге, а завтра на Кубе. Анастасия Сосновская — свободный фотограф. Единственное, чего ей не хватает, — свободного передвижения с собственным ребёнком. Но уже скоро четырёхлетний Глеб тоже сможет увидеть мир собственными глазами, а не только с глянцевых фотографий.

Анастасия Сосновская:

Я хочу, чтобы мой ребенок тоже путешествовал вместе со мной, благо возраст уже позволят. Сейчас для нас это невозможно – второй родитель не дает согласия, и, в принципе, мы не поддерживаем отношения и не общаемся.

С 30 марта несовершеннолетние могут путешествовать с мамой или папой с согласия только одного родителя, уже без разрешения второго. Это станет возможным благодаря вступлению в силу нового закона «О порядке выезда и въезда в Республику Беларусь». Именно он позволит устранить ситуации, когда муж оказался вдруг вне зоны доступа или за рамками морали. Зачастую бывшие мужья просили деньги за то, чтобы дать согласие на выезд ребёнка. Кроме того, немаловажным является тот факт, что часто в большинстве своём мужчины уезжали на заработки куда-то в Россию, и связь с ними терялась.

И если нововведение вряд ли изменит отношения в семье, то точно улучшит ситуацию на границе. Пока почти половина случаев непропуска в другие страны в отпускной сезон — отсутствие согласия на выезд от второго родителя. Люди либо забывали получить это согласие, либо рассчитывали на то, что как раз они и «проскочат». Достаточно большой процент тех, кого высаживали с поезда, самолёта, на автодорожном пункте пропуска — именно те, у кого не было согласия.

Однако если ребенок едет с бабушкой, тётей или посторонними лицами, то граница без разрешения обоих родителей для него по-прежнему останется на замке. А чтобы ещё больше защитить интересы детей, ужесточат сам порядок получения разрешений. Знакомство с документами станет более детальным, а удостоверить согласие на выезд ребёнка за границу смогут только нотариусы или должностные лица органов по гражданству и миграции. Начальников ЖЭСов из этого списка исключили.

Если же один из родителей против выезда – он может обратиться в суд. Сведения будут включены в банк данных лиц, право на выезд которых временно ограничено. Сейчас для детей создается отдельный такой реестр. «Взрослый» банк данных тех, кому граница не светит, тоже претерпел изменения. В некоторых случаях такому гражданину разрешат выезжать. Например, если требуется срочное лечение, по причине тяжелой болезни или смерти близкого родственника за пределами страны – к каждому случаю индивидуальный подход. Так что благодаря новому закону количество тех, кто сегодня не может выехать за пределы страны, сократится практически вдвое.