Выбросы от автотранспорта в Беларуси в День без автомобиля сократились на 15%

Объем вредных газов в целом по республике сократился на 400 тысяч тонн, в том числе в Минске — на 100 тысяч. Наибольшее количество водителей присоединилось к акции в столице. Здесь в минувший понедельник купили автомобильного топлива примерно на 4% меньше обычного. Транспортные потоки на дорогах столицы были короче, снизился уровень аварийности. При этом пассажиропоток наземного транспорта в Минске вырос на 8%, на линиях метро — на 10%.



Напомним, День без автомобиля прошел 22 сентября в Беларуси впервые. Главная задача акции — ограничить использование гражданами автомашин для личных, производственных и служебных нужд.