Выбрать специальность и вуз: автоматизированную систему в качестве эксперимента апробируют в Беларуси в 2012 году

Абитуриент сам определяет перечень приоритетных для себя вузов. Автоматическая система, учитывая эти пожелания и количество баллов на тестировании, предложит ему специальность.

Это позволит сделать поступление в вузы абсолютно прозрачным. А подготовка кадров станет более совершенной.

В Минске сегодня озвучили итоги вступительной кампании-2010 и поделились планами на будущее.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

Отнес сертификаты и отнес свою систему приоритетов, и тебе пришла бумажка, что ты зачислен по третьей позиции, или по пятой, или вообще не зачислен. Тема интересная, технически мы к ней готовы — психологически сложно, надо к этому идти.

Анатолий Рубинов, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний:

Дело не только в том, чтобы упросить что-то или автоматизировать — самое главное, чтобы люди выбирали себе специальность осознано.

Студентами белорусских вузов в этом году стали почти 93 тысячи человек. Треть из них будут получать образование за счет бюджета.

К слову, в сравнении с предыдущей вступительной кампании жалоб и обращений от абитуриентов было вдвое меньше. По мнению председателя госкомиссии, это результат масштабной информационной работы и прозрачности при проведении вступительных испытаний.