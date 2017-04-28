Выбрать профессию по душе. Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске
Новости Беларуси. Дизайнер, архитектор, парикмахер. Профессию по душе школьникам помогают выбрать опытные педагоги. Причем полезный совет всегда можно найти в хорошей книге, – уверены организаторы выставки научной литературы и творчества. Здесь собраны лучшие изобретения белорусских детей. Сегодня их первые шаги в исследовательской деятельности получили оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Кирьянов, учащийся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа:
Представляю Гомельскую область и свой проект. Это система для реабилитации больных после инсульта и других нарушений мозгового кровообращения. Состоит она из перчатки. Преимущество – это стоимость. По сравнению с аналогами, которые стоят от 25-50 тысяч евро, данное устройство стоит порядка 50 белорусских рублей.
Такие увлечения зачастую помогают определится и с выбором будущей профессии. Как показывают социологические опросы, в Беларуси самым распространенным мотивом в выборе той или иной специальности у молодежи является эмоциональная связь с профессией и, конечно же, уровень заработной платы.