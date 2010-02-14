Выборы в местные Советы депутатов: стартовал очередной этап избирательной компании - выдвижение кандидатов

Во всех населённых пунктах можно увидеть первых сборщиков подписей в поддержку выдвиженцев. Инициативные группы вправе устанавливать информационные стенды, размещать на них печатную продукцию и рассказывать избирателям о своем кандидате.

Однако, по законодательству, им запрещено раздавать листовки либо другой печатный материал. В то же время порядок самого выдвижения значительно упрощён.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Порядок упрощается для представителей политических партий, которым не нужно уже иметь нижестоящую структуру для того, чтобы выдвигать своих кандадатов. Упрощается и порядок сбора подписей – самая распространённая форма выдвижения. Не надо заверять подписи в исполнительных комитетах. И все это даёт меньше выбраковки по формальным основаниям.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Кандидаты в депутаты, которые намерены выдвигаться путём сбора подписей, должны подать документы на регистрацию инициативной группы. Дальше уже будет выдвижение кандидатов, их регистрация и самый активный период – месяц до выборов – агитационная кампания.