Выборы в местные исполнительные органы Германии: особенности политики страны и вопросы, которые решают народные избранники

Новости Германии. Местные выборы – общемировая практика. И вот сейчас материал из Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каковы особенности местной политики в этой стране и какие вопросы приходится решать народным избранникам?

Нона Нерсесян, корреспондент:

Местное самоуправление в Германии называют коммунальным. В разных землях исторически сложились разные традиции местного самоуправления, но объединяет их право самостоятельно регулировать вопросы местного масштаба. Это город Шверин в Восточной Германии – столица земли Мекленбург – Передняя Померания. За моей спиной городская Ратуша, здание середины XIV века, здесь проводят свои заседания местные депутаты.

В городском Совете сегодня в большинстве христианские демократы, левые и социалдемократы, есть даже один беспартийный. Если говорить о гендерном соотношении: из 44 депутатов, 12 – это женщины.

Мартина Тегтмайер знает все о выборах в местные исполнительные органы. Начинала свою политическую карьеру еще в 1994-ом с должности депутата местного Совета и уже много лет избирается вновь, но уже как депутат Парламента федеральной земли.

Один из больших проектов, которым недавно занималась депутат – реставрация старых, заброшенных зданий. В одно из таких уже после ремонтных работ переехала пожарная служба.

Мартина Тегтмайер, депутат Парламента федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания:

Меня очень расстраивает, когда кто-то просто делает замечание, но не делает сам ничего, чтобы это улучшить. И когда в Германии вы идете в коммунальную политику, вы четко знаете, что будете иметь влияние и сможете предлагать конкретные идеи для улучшения жизни местных жителей.

Вместо общественного транспорта и автомобиля – он предпочитает велосипед. Променял белый халат на деловой костюм. Доктор Рико Баденшир в прошлом – главный врач радиологического отделения Шверинской клиники. В 2014-ом кандидат от социал-демократической партии стал депутатом городского Совета, а в 2016 – был избран мэром города Шверин.

Рико Баденшир, мэр города Шверин (Германия):

Это прекрасно, несмотря на то, что Шверин столица земли – город очень маленький. По городу я стараюсь как можно меньше передвигаться на автомобиле. Когда я езжу на велосипеде, я наравне с жителями города и скорее услышу об их проблемах. В Германии существует трехуровневая система государственного управления: федерация, земли и коммуны (муниципальный уровень). Именно этот уровень решает проблемы многих людей, с которыми они сталкивается напрямую. Мы организовываем систему раздельного мусора. Уборку улиц. Коммунальная власть ответственна и за социальные стандарты – социальная помощь, пособия.

Особенность местных выборов еще и в том, говорит мэр, что кандидаты могут оказаться соседями.

Рико Баденшир:

Я был очень рад тому, что больше всего голосов я получил от избирателей, живущих на моей улице, потому что они знают меня лично. Но есть проблема, которую мы должны обязательно решить. В Германии низкая явка избирателей на местных выборах, голосует каждый второй, когда на выборах в Бундестаг явка на уровне 80 %. Поэтому поводу я сожалею и думаю, мы должны работать в этом направлении.