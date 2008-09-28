Выборы в Бресте ознаменовались свадебным бумом

Многие пары предпочли именно в этот день узаконить отношения. Новоиспечённые супруги не сомневаются - этот день станет началом счастливой семейной жизни.

Настоящий свадебный бум сегодня в Бресте. Более 40 пар решили узаконить свои отношения в день выборов. Значительные изменения коснулись и маршрутов свадебных кортежей. Сразу из ЗАГСа молодожены отправляются на избирательный участок.

Екатерина и Александр еще летом назначили свадьбу на 28 сентября. На тройную восьмерку августа студенты пятого курса записаться не успели. Тогда и решили, что день, когда вся страна выберет будущее, лучше всего подходит для бракосочетания.

Сразу после росписи свадебный кортеж отправился на избирательный участок. Прямо из загса с молодыми приехали около десятка гостей, которые так же отдали свой голос. Проголосовав, молодые сфотографировались на избирательном участке. На память. Молодожены не сомневаются, этот день станет началом счастливой семейной жизни.

