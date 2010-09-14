Выборы Президента Беларуси назначены на предпоследнее воскресенье декабря

Выборы Президента Беларуси назначены на 19 декабря 2010 года. Такое решение принято сегодня на заседании пятой, внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания республики. Все присутствующие 108 депутатов единогласно проголосовали за эту дату, приняв во внимание удобное для избирателей время.

В частности, замечено, что проведение выборов до конца года позволит буквально с января приступить к новым задачам социально-экономического развития страны. К тому же начало года насыщено светскими и религиозными праздниками, а поэтому этот период не совсем удобен для проведения выборов. Напомним, в соответствии с Конституцией Беларуси и Избирательным кодексом, выборы назначаются не позднее, чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента.

Александр Юшкевич, председатель постоянной комиссии палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня делается все для того, чтобы данная избирательная кампания была наиболее активной. Поэтому, я думаю, граждане Беларуси активно примут участие в данной избирательной кампании.

Владимир Зданович, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу:

На мой взгляд, это очень хорошая дата. Уже закончились все основные сельскохозяйственные работы, люди готовятся к встрече нового года. Вспомните наши ощущения в канун нового года: это ощущение праздника. И я думаю, что с таким же хорошим праздничным настроением избиратели придут на участки и проголосуют на выборах главы государства.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самое главное, на мой взгляд, обеспечить возможность гражданам Республики Беларусь принять участие в выборах. Поэтому 19 декабря наиболее оптимальный вариант. Здесь очень весомые аргументы были приведены.

Светлана Шилова, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, делам семьи и молодежи:

Это самая удобная дата не только с точки зрения политики. Впереди у нас идут рождественские, новогодние праздники, которые накладывают определенную «тишину» на политические мероприятия в стране.

Все, кто претендует стать кандидатом в Президенты, должны подать заявления о регистрации инициативных групп в течение 10 дней. Это значит, что Центризбирком Беларуси будет принимать заявления до 24 сентября. После этого ЦИКу необходимо в пятидневный срок зарегистрировать инициативные группы, а уже с 30 сентября может начаться активное выдвижение кандидатов и сбор подписей.

Чтобы стать кандидатом в Президенты, согласно белорусскому законодательству, нужно собрать их не менее ста тысяч. Первое заседание ЦИК по проведению выборов состоится уже завтра.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы прекрасно знали, что избирательная кампания начнется не позднее 6 ноября. Поэтому средства заложены именно в бюджет на 2010 год. Даже если бы выборы проходили 6 февраля, мы бы все равно их забрали в этом году. Поэтому никаких проблем нет. 37 млрд. рублей заложено на два тура голосования. При этом порядка 27 миллиардов – это первый тур и около 11 миллиардов – второй тур выборов, если он понадобится.