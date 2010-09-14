Выборы Президента Беларуси назначены на предпоследнее воскресенье декабря

В частности, замечено, что проведение выборов до конца года позволит буквально с января приступить к новым задачам социально-экономического развития страны. К тому же начало года насыщено светскими и религиозными праздниками, а поэтому этот период не совсем удобен для проведения выборов. Напомним, в соответствии с Конституцией Беларуси и Избирательным кодексом, выборы назначаются не позднее, чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента.
Александр Юшкевич, председатель постоянной комиссии палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня делается все для того, чтобы данная избирательная кампания была наиболее активной. Поэтому, я думаю, граждане Беларуси активно примут участие в данной избирательной кампании.
Владимир Зданович, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу:
На мой взгляд, это очень хорошая дата. Уже закончились все основные сельскохозяйственные работы, люди готовятся к встрече нового года. Вспомните наши ощущения в канун нового года: это ощущение праздника. И я думаю, что с таким же хорошим праздничным настроением избиратели придут на участки и проголосуют на выборах главы государства.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Самое главное, на мой взгляд, обеспечить возможность гражданам Республики Беларусь принять участие в выборах. Поэтому 19 декабря наиболее оптимальный вариант. Здесь очень весомые аргументы были приведены.
Светлана Шилова, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, делам семьи и молодежи:
Это самая удобная дата не только с точки зрения политики. Впереди у нас идут рождественские, новогодние праздники, которые накладывают определенную «тишину» на политические мероприятия в стране.
Все, кто претендует стать кандидатом в Президенты, должны подать заявления о регистрации инициативных групп в течение 10 дней. Это значит, что Центризбирком Беларуси будет принимать заявления до 24 сентября. После этого ЦИКу необходимо в пятидневный срок зарегистрировать инициативные группы, а уже с 30 сентября может начаться активное выдвижение кандидатов и сбор подписей.
Чтобы стать кандидатом в Президенты, согласно белорусскому законодательству, нужно собрать их не менее ста тысяч. Первое заседание ЦИК по проведению выборов состоится уже завтра.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Мы прекрасно знали, что избирательная кампания начнется не позднее 6 ноября. Поэтому средства заложены именно в бюджет на 2010 год. Даже если бы выборы проходили 6 февраля, мы бы все равно их забрали в этом году. Поэтому никаких проблем нет. 37 млрд. рублей заложено на два тура голосования. При этом порядка 27 миллиардов – это первый тур и около 11 миллиардов – второй тур выборов, если он понадобится.