Выборы Президента Беларуси назначены на 19 декабря

Такое решение принято на заседании внеочередной сессии Палаты представителей. После продолжительной дискуссии за эту дату проголосовали все депутаты, приняв во внимание удобное для избирателей время. Провести выборы до конца года – значит уже с января без потерь на избирательный процесс приступить к решению экономических задач.

Назначать дату выборов не позднее, чем за пять месяцев до истечения полномочий действующего Президента – это требования Конституции. Крайней возможной датой голосования могло стать 6 февраля, но аргументы депутатов лежали в исключительно практической плоскости: чтобы удобно было и кандидатам, и избирателям. Все доводы представила постоянная комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.

Президентские выборы – важнейшая политическая кампания для государства. Поэтому, никто и не удивился, что определение даты вызвало такую горячую дискуссию среди депутатов. Для единственно верного решения, взвесить нужно было все «за» и «против». И, к слову, один из нюансов, который интересовал народных избранников, как быть со вторым туром голосования, если он потребуется. Ведь выпасть может на праздники. Но в комиссии пояснили, что Избирательный кодекс позволяет проводить второй тур и ранее – главное не позднее двухнедельного срока. А значит, с этим проблем не будет.

Депутат Геннадий Давыдько наоборот 19 декабря назвал оптимальной датой для выборов. Задача общая – дать удобную возможность максимальному количеству избирателей реализовать свое право. Начало года для этого не подходит. Здесь и большое количество праздников – светских и религиозных, да и молодежь занята, скажем, подготовкой к экзаменам.

Даты предлагались разные, причем сразу в трех зимних месяцах. Но ответы председателя комиссии основывались не только на жизненном опыте, но и исследованиях. Активность населения в декабре – выше. Ведь, на начало года выпадает пора каникул и многие просто уезжают на отдых. Во всей Европе конец декабря и начало января – это время политического застоя.

К слову, выбор даты обусловлен, в том числе и экономическими соображениями. Так, многие избирательные участки находятся в школах. В январе они закрыты, и работа потребует дополнительных затрат. Все аргументы «за», так или иначе, лежали в практической плоскости. Всем хочется начинать год не с предвыборной гонки, а с реальной работы по развитию экономики.

По итогам дискуссии, все 108 депутатов единодушно проголосовали «за» 19 декабря. Теперь предстоит дальнейшая серьезная и ответственная работа, заметил спикер нижней Палаты парламента. Депутаты будут работать с избирателями в округах, чтобы выборы, как и положено, прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией.

Каждый кто, намерен стать кандидатом в Президенты, должен в первую очередь зарегистрировать свою инициативную группу. Срок на это 10 дней. А значит, уже сегодня началась горячая пора для белорусского Центризбиркома.

Кстати, уже 15 сентября ЦИК соберется в полном составе. Будут рассмотрены главные документы, без которых проведение выборов невозможно. К примеру, точно станет известно, во сколько именно бюджету страны обойдется нынешняя избирательная кампания. Пока называется сумма в 37 миллиардов рублей с учетом второго тура, если таковой потребуется.

Алеся Высоцкая, Алексей Адашкин, Валерий Науменко, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.