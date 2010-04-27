Выборы депутатов в местные Советы состоялись

Предварительные итоги избирательной кампании озвучила глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Депутатские значки и удостоверения получат более 21 тысячи человек. В голосовании приняли участие почти 80% избирателей. Жалобы были, но, по словам председателя ЦИКа, большинство из них – субъективные и не серьезные.

Предвыборная риторика и сам день выборов – это уже история. Сегодня в сухом остатке – главные цифры избирательной компании. По словам главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, в голосовании приняли участие 79,5% избирателей.

Лидия Ермошина, председатель центральной комиссии РБ по выборам и проведению и республиканских референдумов:

– У нас, по сути, такая же явка, как и на прошлых выборах.

Депутатские значки и удостоверения получат 21 293 человека. Они одержали победу на выборах. Их имена стали быстро известны. В комиссиях сработали оперативно и четко при подсчете голосов. И уже сегодня в полдень председатель ЦИК назвала минских депутатов. Всех народных избранников в ближайшее время ждут установочные сессии, будут сформированы рабочие органы местных советов депутатов.

Местные выборы, по словам председателя Центральной комиссии, прошли без явных нарушений. Жалобы были, их чуть больше 200. В основном – из Минска. Жаловались на ошибки в списках избирателей. Не устраивало людей: одних – избыток, других – недостаток агитации, несанкционированный опрос при выходе с участка, маленький ассортимент в буфете. Несколько наблюдателей остались недовольны своим якобы плохим местом с узким обзором.

Лидия Ермошина:

– Зачастую подобные обращения являются крайне субъективными. Например, один из наблюдателей звонил по поводу того, что ему избиратели заслоняют стол избирательной комиссии, и он не видит, как им выдают бюллетени. Знаете, это полная вкусовщина. Посадить его за спины членов участково-избирательной комиссии никто не может и выгнать избирателей, чтобы они не мешали ему наблюдать – это полная нелепость. Выборы никогда не могут пройти полностью стерильно, в них работают около 100 тысяч людей, которые не получают за это заработную плату, не связаны трудовыми отношениями, являются общественниками и, разумеется, могут ошибаться. Главное, чтобы в ходе избирательной кампании не происходило явных злоупотреблений.

Кандидаты от оппозиционных партий традиционно не нашли поддержки у избирателей. Жаловаться на это партийные функционеры могут сколько угодно, но проигрыш – исключительно на их совести. В Минске, где агитация обычно заметнее, кандидаты не потрудились в полной мере распространить листовки и использовать возможность радиообращений.

А в Гродненской области и вовсе не пришли на заявленную встречу с избирателями. Грозились бойкотировать местные выборы. Хотя это был, по-видимому, дешевый пиар. Кандидаты от оппозиции подавали документы для участия в избирательной компании. Правда, граждане таких деятелей не оценили и бойкотировали по-настоящему.

Следующая компания для Центризбиркома – президентская. Конкретный день выборов не известен. Но по Конституции пройдут они не позднее 6 февраля 2011 года. Эту дату глава Центральной комиссии назвала вполне благоприятной.

Наталья Бреус, Андрей Дук, телекомпания СТВ.