Выбор места проведения отпуска не станет проблемой

Помочь белорусам в решении проблемы предстоящего отпуска, при этом существенно сэкономить время. Такова основная цель 10-й ярмарки туристских услуг "Отдых-2007". 11 апреля она начинает свою работу в выставочном павильоне "Белэкспо" в белорусской столице. В церемонии её открытия примет участие генеральный секретарь Всемирной туристской организации Франческо Франжиалли. В состав этой организации Беларусь вошла в 2005 году и заявила о себе как о регионе, благоприятном для развития туризма. Тематика нынешней выставки охватывает практически все вопросы, связанные с организацией туризма и отдыха. В этом году на ней будут работать 245 фирм из 13 стран.