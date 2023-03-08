Выбирайте яркую обувь. Обзор новинок сезона из коллекции «Марко»

Кристина Шкляник, стилист:

Доброе утро! Меня зовут Кристина и я персональный стилист. Я обожаю белорусские бренды. Для меня важно качество и красота. Поэтому вы можете на мне увидеть очень красивые и эстетичные ботинки от «Марко». Из коллекции «Монохром».

Магазины – это моя стихия. Кстати, на мне ботинки цвета айвори, но есть еще и в черном. Это те цвета, которые подойдут под любой образ.

Данная модель выполнена из натуральной кожи и один из трендов сезона – это такие грубые ботинки со шнуровкой.

Весна – это время, когда нам хочется чего-то нового, интересного и яркого. Именно поэтому я выбрала такую необычную модель в новой коллекции «Марко», она с зеленой подошвой. Также в коллекции представлены и эти челси с бирюзовой подошвой. В такой обуви вы всегда будете выглядеть ярко и необычно.

Новый образ – новая обувь. И сейчас на мне такие классические туфли с трапециевидным каблуком. Кстати, он не выходит из моды уже несколько сезонов, оттенки представлены разные, вы найдете свой из новой коллекции «Марко». Расставляйте правильные акценты в своем образе. Выбирайте яркую обувь. Как из натурального велюра, так и из натуральной кожи. С фурнитурой или без, главное, не бойтесь красок.

Мой стиль очень разнообразный, но что неизменно – это качество и комфорт. Для себя я подобрала такие минималистичные кроссовки в стиле ретро, под свой костюм. Сейчас продемонстрирую вам новую коллекцию, у «Марко» изобилие кроссовок и кед.

Вот та модель, о которой я говорила, такая же, как на мне, только в другом цвете. Кстати, спортивная обувь представлена как в стандартной, так и в повышенной полноте.

И для любительниц нестандартных решений – интересные цвета и оригинальные детали. А для тех, кто любит классику, кто хочет базовую обувь, обратите внимание на данные кеды. Здесь такая устойчивая и удобная платформа.

Я обожаю шелест этой бумаги. Посмотрите, какие красивые, из такого приятного материала – это натуральная кожа, в таком благородном оттенке, который подойдет практически к любому образу. Такая модель точно должна быть в вашем гардеробе. И для девушек с невысоким ростом такой лайфхак: футформа позволит вам прибавить в росте пару сантиметров.