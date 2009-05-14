Вячеслав Зайцев снова приехал в Гомель

В подарок от местных ювелиров маэстро получил золотые пуговицы.

На новом подиуме нового гомельского центра моды и красоты коллекции продемонстрировали несколько гомельских предприятий.

В подарок от местных ювелиров маэстро получил золотые пуговицы. Правда, украсят ли они очередной костюм, кутюрье не уточнил. А гомельских коллег похвалил, и даже предложил сотрудничество, в том числе – участие в неделе высокой моды в Москве.

- Это уникальный в моей жизни случай (посещение одного и того же места два раза кряду - РЕД.). И связано это с тем, что меня очень заинтересовал Румянцевский дворец. Очень приятно находиться здесь, - рассказал Вячеслав Зайцев.