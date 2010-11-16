Вячеслав Ременчик: «Дедовщины» в белорусской армии нет

С 18 по 31 января 2011 года в Беларуси будет проходить отправка очередного пополнения в ряды Вооруженных Сил страны. Предполагается, что в это время почетную обязанность по защите Отечества начнут исполнять около 10 тысяч белорусских парней.

Сегодня в Беларуси существуют три срока срочной службы. Шесть месяцев для молодых людей, прошедших обучение по программе младших специалистов на базе военных факультетов и кафедр гражданских высших учебных заведений, год для имеющих высшее образование и 18 месяцев для всех остальных. И пока эти сроки не предполагается изменять, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Белорусскую ниву».

Как сегодня обстоит ситуация с «дедовщиной» в белорусской армии?

Вячеслав Ременчик, полковник, пресс-секретарь Министерства обороны Беларуси:

«Дедовщина» — это неформальные иерархические взаимоотношения в воинском коллективе, которые основываются на беспрекословном подчинении младших старшим. Если исходить из такой формулировки, то «дедовщины» в белорусской армии нет. Не отрицаю, что в воинских коллективах Вооруженных Сил, впрочем, как и в любых группах закрытого типа, и не только мужских, существуют межличностные конфликты. Но мы стараемся оперативно выявлять подобные факты и предпринимать в отношении виновных самые суровые меры, вплоть до возбуждения уголовного дела. Если сравнивать уровень преступности, то в 1996 году в белорусских Вооруженных Силах было зафиксировано 11 преступлений на 1000 человек. На сегодняшний день благодаря проводимой работе число правонарушителей — всего три на тысячу.

Какое наказание предусмотрено для уклонистов?

Андрей Мурашов, полковник, начальник отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

В отношении уклонистов могут применяться такие виды наказания, как штраф, арест сроком до шести месяцев и лишение свободы на срок до двух лет. Но, насколько мне известно, сегодня в основном практикуются очень большие штрафы.