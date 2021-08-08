«Вы завоевали признание». Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 8 августа представители строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 8 августа представители строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой сфере трудятся люди самых разных профессий: архитекторы, инженеры, производители материалов. Своим ежедневным трудом специалисты решают важные для страны задачи: застраивают микрорайоны и реконструируют важные исторические центры, возводят дома и создают целые архитектурные ансамбли.
Качество работ и ответственность белорусских строителей признаны на родине и за рубежом. Об этом говорится в поздравлении Президента работникам и ветеранам строительного комплекса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря слаженной работе многих тысяч профессионалов этой сферы ежегодно возводятся миллионы квадратных метров комфортного жилья, высокотехнологичные промышленные предприятия, современные социальные объекты, совершенствуется инфраструктура. Красивые, уютные города и села – результат вашей многолетней созидательной деятельности, которым можно по праву гордиться. При этом отрасль находится в постоянном развитии, а своим ответственным отношением к труду и качеством работ вы завоевали признание как на родной земле, так и далеко за ее пределами.