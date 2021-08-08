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«Вы завоевали признание». Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником

08 августа 2021 11:49
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 8 августа представители строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы завоевали признание». Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником-1

В этой сфере трудятся люди самых разных профессий: архитекторы, инженеры, производители материалов. Своим ежедневным трудом специалисты решают важные для страны задачи: застраивают микрорайоны и реконструируют важные исторические центры, возводят дома и создают целые архитектурные ансамбли.

Качество работ и ответственность белорусских строителей признаны на родине и за рубежом. Об этом говорится в поздравлении Президента работникам и ветеранам строительного комплекса.

«Вы завоевали признание». Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря слаженной работе многих тысяч профессионалов этой сферы ежегодно возводятся миллионы квадратных метров комфортного жилья, высокотехнологичные промышленные предприятия, современные социальные объекты, совершенствуется инфраструктура. Красивые, уютные города и села результат вашей многолетней созидательной деятельности, которым можно по праву гордиться. При этом отрасль находится в постоянном развитии, а своим ответственным отношением к труду и качеством работ вы завоевали признание как на родной земле, так и далеко за ее пределами.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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