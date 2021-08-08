«Вы завоевали признание». Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником

В этой сфере трудятся люди самых разных профессий: архитекторы, инженеры, производители материалов. Своим ежедневным трудом специалисты решают важные для страны задачи: застраивают микрорайоны и реконструируют важные исторические центры, возводят дома и создают целые архитектурные ансамбли.

Качество работ и ответственность белорусских строителей признаны на родине и за рубежом. Об этом говорится в поздравлении Президента работникам и ветеранам строительного комплекса.